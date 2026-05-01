春のお出かけが楽しくなるこの季節、話題のグルメで気分を上げたい方にぴったりのニュースが到着しました♡ニューヨーク発のハンバーガーレストランShake Shackから、思わず体験したくなる新感覚シェイクが期間限定で登場。味わいはもちろん、「割る」というユニークな楽しみ方も魅力です。さらに爽やかなドリンクや人気バーガーも復活し、春のご褒美タイムを彩ります♪