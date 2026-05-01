東京証券取引所1日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。前日の米国株の上昇を好感した買い注文が優勢となった。上げ幅は一時400円を超えた。終値は前日比228円20銭高の5万9513円12銭。東証株価指数（TOPIX）は1.52ポイント高の3728.73。出来高は約23億1279万株だった。