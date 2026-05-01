演歌歌手中村美律子（75）が1日までに、自身のブログを更新。新幹線内での出来事をつづった。中村は「なんか、くやしい!」と題し「今日は、BS朝日の『人生、歌がある』の収録でした。その帰りの新幹線のぞみ車中です。楽屋でいただいた今半のすき焼き弁当を食べて食後のコーヒーを頼もうとしました。いえ、頼んだんですけどね」と車内での出来事を記した。続けて「コーヒー一杯が\440スタッフの分と2人前頼みました。そうすると\