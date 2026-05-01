EVモーターズ・ジャパン（北九州市）は1日、大阪・関西万博などでトラブルが相次いだ同社の電気自動車（EV）バスを巡り、大阪メトロが契約解除を通知したのは法的な根拠を欠くとして、有効性を争う方針を示した。4月30日付でホームページに掲載した文書によると、大阪メトロ側には「契約解除は認められない」と既に回答した。契約の詳細や訴訟の可能性については「回答しかねる」（担当者）と説明している。文書は、大阪メト