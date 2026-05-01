女優・木下彩音（26）が1日、自身のXを更新。所属事務所移籍を報告した。木下は「ご報告が遅れましたが、私木下彩音は、長年お世話になりましたホリプロを 2026年3月31日をもって退社いたしました」と発表。「事務所及び事務所の方々には、お仕事のみならず、プライベートも沢山支えていただきました。振り返ると、右も左もわからない 15歳の子どもだった私がこれまでやってこられたのはそんな方々に支えられていたからであ