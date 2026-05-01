声優としても活躍する俳優の黒沢ともよさん（30）が1日、自身のSNSを更新し、第1子を出産したことを発表しました。黒沢さんは「この度第1子を出産いたしました。母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります」とコメント。最後に「今後ともよろしくお願いいたします」とつづり、報告しました。黒沢さんは2023年6月に結婚したことを発表していました。【黒沢ともよさんプロフィル】1996年4月10日生まれ。