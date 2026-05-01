１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２２８円２０銭（０・３８％）高の５万９５１３円１２銭だった。３営業日ぶりに上昇した。前日の米ハイテク株高の流れを引き継ぎ、東京市場でも日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄の一部が上昇した。決算内容が好感された銘柄にも買い注文が集まった。一方、市場では、政府・日銀が為替介入に踏み切ったとの見方が出ており、外国為替市場で急速に円高