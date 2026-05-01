徳島支部の女子レーサー井上遥妃（23）とボートレースまるがめのPR隊が1日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、5日開幕のG2「第11回レディースオールスター」をアピールした。まるがめで初開催となる初夏の祭典。ファン投票で選ばれた49人と委員会推薦で選出された3人の計52人が集結する。1月に当地で行われたオールレディースで待望の初Vを飾った井上はファン投票2位にランクイン。「ファンの皆さまのおがけです。とてもう