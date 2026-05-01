ドジャースが本拠地でマーリーンズと対戦した４月２８日（日本時間２９日）の試合は、妻やパートナーが登場曲を選ぶ「Ｗｏｍｅｎ’ｓＮｉｇｈｔ」として開催され、ドジャースの奥さまや婚約者、恋人たちが、スイートルームから熱い声援を送った。ドジャースは今年３月、ユニクロと長期パートナーシップ契約を結んだと発表しており、本塁寄りの三塁側上階にあるスイートルームの室内には白Ｔシャツなどのユニクロ製品がお店の