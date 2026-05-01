日本バレーボール協会の川合俊一会長が入院し、手術することを報告した。１日にインスタグラムで「今日から入院。かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化（ごまか）してきたけど、酷（ひど）くなったので手術することに」と公表し、ベッドでの写真をアップ。「手術日が決まってからの１ヶ月以上、食事制限が辛かった笑」と明かし、「ＳＶリーグの男子、そしてビーチバレーなど行けませんがみんな頑張れ僕は１週間ほどお休