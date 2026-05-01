Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＧＫ菅野孝憲（４１）が、今季初めてピッチに立つ。チームは１日、宮の沢で調整後、２日のアウェー・岐阜戦に向けて、札幌をたった。開幕から１３戦連続で控えだった菅野だが、主力組で練習と、先発として今季初出場が確実となった。ようやく訪れた機会にも「何も変わらないですね。いつも通りで。常に準備しているつもりなので」とチーム最年長らしく、平常心でゴールマウスに立つ。開幕から新加入