【モデルプレス＝2026/05/01】AKB48の向井地美音が4月30日、自身のInstagramを更新。変形スカート衣装ショットを公開した。【写真】卒業の3代目AKB48総監督「可愛い」と話題の美脚すらり衣装◆向井地美音、変形スカートから美脚チラリ同日、東京・秋葉原のAKB48劇場で開催される「AKB48 春コンサート2026 向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、AKB48〜」をもってグループを卒業した向井地は「私が卒業してもずっと聴いてね」とコメ