【モデルプレス＝2026/05/01】俳優の鈴木福が2026年4月29日、自身のInstagramを更新。運転免許取得を報告し、免許証を公開した。【写真】21歳子役出身俳優「感慨深い」と話題の免許証ショット開◆鈴木福、運転免許取得を報告鈴木は「今日は4／29（よいふくの日）ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！」というコメントと「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」というハッシュタグで運転免許を取得したことを報告。