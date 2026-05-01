対円では昨日の急落から反発＝オセアニア為替概況 昨日の日本の通貨当局によるドル売り円買い介入とみられる動きに、豪ドル円は114.40円前後から111.33円まで大きく下げた。その後の反発になかで東京朝を迎え、流れが継続する形で113.24円を付けている。NZドル円も昨日は93.70円台から91.35円前後まで急落。その後の戻りが続く中で、昼過ぎに92.91円を付けた。ともに午後に入ると高値から調整。ドル高が優勢となって、豪ドル