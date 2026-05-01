【スイス】 小売売上高（3月）15:30 予想N/A前回0.9%（前年比） 【英国】 消費者信用残高（3月）17:30 予想17.5億ポンド前回19.0億ポンド マネーサプライM4（3月）17:30 予想N/A前回0.6%（前月比） 予想N/A前回3.6%（前年比） 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30 予想53.6前回53.6 【米国】 PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45 予想54.