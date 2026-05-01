20:15ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明 米自動車販売（4月） メーデー（労働節）のため欧州香港休場、中国市場は5日まで休場 米主要企業決算 シェブロン、エクソンモービル ※予定は変更されることがあります。