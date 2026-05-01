テクニカルポイントＮＺドル/ドル、一目均衡表の雲からの抜け出し待ち 0.5984ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.5944エンベロープ1%上限（10日間） 0.5909一目均衡表・雲（上限） 0.5893現値 0.588510日移動平均 0.5872100日移動平均 0.5870一目均衡表・転換線 0.585521日移動平均 0.5845一目均衡表・雲（下限） 0.5838200日移動平均 0.5826エンベロープ1%下限（10