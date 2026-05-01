「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。数子さんの人生を題材にした作品Netflix「地獄に堕ちるわよ」で主演を務めた女優・戸田恵梨香に「似てない」といった声があがっている件について言及した。かおりさんは「戸田恵梨香さん『細すぎて似てない』という声もあるみたいですね。確かに体型の迫力はそうかもしれませんが」