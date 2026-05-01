お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が４月３０日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で、官僚と合コンした顚末（てんまつ）を告白した。この日は「大きな声では言えないけど小さい声なら言える女子会」と題し、出演者が思っていることを小声で告白。稲田はマッチングアプリでの写真について、引きすぎて顔がはっきり分からない男性に文句を言った。最近はマッチングアプリを「お休み」し「会って話した方が早い」と合コ