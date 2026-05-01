ＴＢＳホールディングス（ＴＢＳＨＤ）が３０日、韓国の巨大エンターテインメント企業ＣＪＥＮＭ、そして国内最大級の動画配信サービスＵ−ＮＥＸＴとともに、新会社「株式会社ＳｔｕｄｉｏＭｏｎｏｗａ（スタジオモノワ）」を設立することを発表した。ソウルのＣＪＥＮＭセンターで華々しく締結式セレモニーが行われ、日韓のトップ企業による“ドリームチーム”が、世界市場を狙う新たなコンテンツ制作に乗り出す。世界