MBSテレビは、7月に大阪で開催される世界大会『バレーボール ネーションズリーグ』の日本戦・全8試合を放送する。それに先立って、山崎香佳アナウンサーが自転車でPR活動を行った。【動画】それぞれ自転車に乗ってPR活動ｓるMBS山崎香佳アナ＆CBC友廣南実アナ同局昼のニュース番組『よんチャンTV』（月〜金、後3：40）の人気コーナー「発掘まち自慢！自転車たび」でおなじみの山崎アナが、特製のぼりを掲げた“アド自転車”に