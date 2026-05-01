俳優の中村雅俊と女優の五十嵐淳子夫妻の三女でモデルの中村里砂（36）が1日までに自身の公式Xを更新。自身がプロデュースするアイドルグループ「EDEN」の新メンバーを再募集した。「実は、EDENにも新メンバーがいました」と書き出した中村。「オーディションから3ヵ月、ずっと準備してきた新メンバーが、お披露目10日前のアー写撮影当日、辞退になりました」と明かした。「そこで、私がプロデュースするアイドルグループEDE