俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。政治家に対する印象を語った。自身のYouTubeチャンネルで、大物政治家との対談企画を多数公開している岸谷。フリーアナウンサーの神田愛花から「この人はウソを言ってるなって見分けるポイントがあるっぽい」との指摘に、バツ