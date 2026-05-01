ＤＭＧ森精機 [東証Ｐ] が5月1日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比8.9倍の14.8億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の105億円→150億円(前期は240億円)に42.9％上方修正し、減益率が56.3％減→37.6％減に縮小する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.6％→2.5％に改善した。 株探