千趣会 [東証Ｓ] が5月1日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は9.8億円の赤字(前年同期は11.6億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-11.7％→-10.8％に改善した。 株探ニュース