スガイ化学工業 [東証Ｓ] が5月1日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の4.3億円→5.7億円(前の期は6.4億円)に34.4％上方修正し、減益率が33.2％減→10.2％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の1.6億円→3.1億円(前年同期は4.6億円)に87.6％増額し、減益率が63.6％減→31.7％減