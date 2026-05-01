フィデアホールディングス [東証Ｐ] が5月1日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の48億円→54億円(前の期は42億円)に12.5％上方修正し、増益率が14.0％増→28.3％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の28.3億円→34.3億円(前年同期は29.3億円)に21.2％増額し、一転して17.0％増