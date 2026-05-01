1日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数621、値下がり銘柄数773と、値下がりが優勢だった。 個別ではソケッツ、ＧＭＯプライム・ストラテジー、日本フェンオール、アストマックスがストップ高。ウエストホールディングス、鉄人化ホールディングス、ジーエルテクノホールディングス、ＴＨＥグローバル社、テクノフレックスなど33銘柄は年初来高値を更新。ワシン