1日の日経平均株価は前日比228.20円（0.38％）高の5万9513.12円と3日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は667、値下がりは843、変わらずは59。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を307.73円押し上げ。次いでＳＢＧ が164.93円、豊田通商 が77.13円、住友商 が33.52円、ダイキン が29.83円と続いた。 マイナス寄与度は107.4円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＴＤＫ が5