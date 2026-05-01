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1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ150349 -29.8 58570 ２. 日経Ｄインバ 17171 -44.43783 ３. 楽天Ｗブル 10494 -23.1 69790 ４. 野村日経平均 10251 -60.7 62230