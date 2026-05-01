1日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数286、値下がり銘柄数260と、売り買いが拮抗した。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ＳＭＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＪＡＰＡＮがストップ高。ＣａＳｙは一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ、ジェイフロンティア、デジタルプラス、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、パワーエックスなど8銘柄は年初来高値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディング