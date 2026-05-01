1日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比32.2％減の2884億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.3％減の2085億円だった。 個別ではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤＡＱ－１００ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） 、ＭＡＸＩＳ米国株