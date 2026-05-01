ミラノ・コルティナ冬季五輪で銅メダルを獲得し、勇志国際高が開いた祝賀会で写真撮影に応じるフィギュアスケート女子の中井亜美＝1日、千葉県流山市フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの中井亜美が1日、千葉県流山市で在学中の勇志国際高が開いた祝賀会に出席し「正直（メダルは）駄目だったのかなと思っていたので、3位が確定した時はうれしかった。心の底から楽しんで表彰式に臨めた」と笑顔で報告