【ワシントン＝関根晃次郎、ロンドン＝市川大輔】トランプ米大統領は４月３０日、英国産ウイスキーを対象にした１０％の関税を撤廃すると自身のＳＮＳ上で明らかにした。国賓として訪米したチャールズ英国王夫妻に対し「敬意を表した」ことを理由に挙げたが、米通商代表部（ＵＳＴＲ）はその後、両国間の貿易協定の一環として撤廃すると発表した。米国と英国の間では昨夏、一部製品の関税を引き下げる貿易協定が発効した。他の