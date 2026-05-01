ベトナム、オーストラリア訪問のため、羽田空港を出発する高市首相（右）＝1日午後高市早苗首相は1日、ベトナム、オーストラリア訪問のため、政府専用機で羽田空港を出発した。輸出規制などの経済的威圧を強める中国をにらみ、両国と重要鉱物の確保に向けた連携を図る。出発に先立ち、首相は公邸で記者団に「中東情勢を踏まえたエネルギーの安定供給や、重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）強靱化について協力を確認する」