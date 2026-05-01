女子テニスの大坂なおみ（28＝フリー）が1日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。この日、今季限りでの現役引退を発表した男子テニスの錦織圭（36＝ユニクロ）に言及した。大坂は英語で「The Japanese legend（日本の伝説）」とつづり、錦織の功績を称えた。続く投稿では「私にとってケイがどれほど憧れの存在であるか、彼自身は知る由もないでしょう。幼い頃の私は、いつも彼のプレーを食い入るように見つめては、