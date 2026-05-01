ロシアのトゥアプセにある石油精製所とターミナルがドローン攻撃を受け、煙が立ち上った=4月29日/Krasnodar Region Governor Veniamin Kondratyev Telegram channel/AP（CNN）ロシア黒海沿岸の町トゥアプセ。4月28日、目を覚ました住民は12日間で3度目となる終末的な光景に目にした。ロシア石油大手ロスネフチが所有するトゥアプセ製油所にウクライナのドローン（無人機）攻撃があり、濃い有毒ガスと炎が立ち上った。周囲のコーカ