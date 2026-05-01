MIXIは5月1日、社員一人一人に年間24万円分のポイントを付与する新たな福利厚生「MIXIカフェテリアプラン」を4月に開始したことを発表した。スキルアップや健康支援、育児・介護に加え、エンタメ企業ならではの「発明補助」を設け、ライブ・アート・スポーツ観戦・デジタルコンテンツといった新たな発想につながる体験を後押しする。制度開始から約1カ月で、対象社員1390名（正社員・契約社員・エキスパート社員）のうち44%（618名