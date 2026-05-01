鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第4話が30日深夜に放送され、仲村（あの）が春日（鈴木）との契約について佐伯（井頭愛海）に暴露。まさかの展開を迎えると、ネット上には「怖すぎる」「佐伯さん劇場がすんごい」「佐伯壊れた」などの声が集まった。【写真】佐伯（井頭愛海）、春日（鈴木福）の秘密を知り暴走『惡の華』第4話よりある日、春日と仲村は夜の