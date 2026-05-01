今年3月にアルコールや薬物の影響下で運転したとして逮捕されたブリトニー・スピアーズが、現地時間4月30日に起訴された。司法取引で実刑は免れるものとみられる。【写真】幸せそうだったのに・・ブリトニー・スピアーズ＆サム・アスガリのウエディング写真PEOPLEによると、ブリトニーはアルコールおよび薬物の影響下で運転していたとして、軽犯罪で起訴された模様。過去に飲酒運転で逮捕された経歴がないうえ、逮捕時に事故や