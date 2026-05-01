タレントの山之内すずが１日、自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を移籍することを発表した。「所属事務所移籍のご報告」と題し、「２０２６年４月３０日を持ちましてインキュベーションを退所致しました。約８年の間色々なことを経験させていただき感謝の気持ちでいっぱいです」と長年所属した事務所を退所したと説明。続けて「また、２０２６年５月１日より株式会社Ｕｎｉｉｉｑｕｅに所属いたします。これからもひ