歌舞伎俳優の中村橋之助、中村福之助、中村歌之助による自主公演「第四回神谷町小歌舞伎」（東京・浅草公会堂、３日まで全４公演）が１日、初日を迎え、来年４月２９日から５月５日に東京・新宿のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ‐Ｚａで「第五回神谷町小歌舞伎」（全１０公演予定）を開催すると発表した。２０２３年にスタートした成駒屋三兄弟による自主公演。次回は、これまでの浅草公会堂からＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ‐