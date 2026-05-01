◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人は１日から甲子園での阪神３連戦に臨む。甲子園球場のある兵庫・西宮市は朝方に降っていた雨がやみ天気は晴れ。上空は青空だが、西宮市は風速８メートルから９メートルの強風が吹いている。球場はライトからレフト方向への強烈な浜風が吹き荒れ、右打者の左翼方向への引っ張った打球、左打者の逆方向への打球が特に伸びる風になっている。予告先発は巨人が田中将、阪