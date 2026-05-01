米通商代表部（USTR）が毎年発表する知的財産権監視対象国に、韓国は今年も含まれなかった。ただし、例年に比べ、韓国に関する懸念への言及がやや増えたことが分かった。USTRは先月30日（現地時間）、このような内容を盛り込んだ『2026スペシャル301条報告書』を発表した。通商法301条は、貿易相手国の措置が不当・不合理または差別的だと判断された場合、米大統領が関税引き上げ、譲許撤回、輸入制限など広範な対応措置を取ること