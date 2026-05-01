北朝鮮がロシア・ウクライナ戦争への参戦の見返りとしてロシアから受けた原油で戦車や戦闘機を稼働させるという見方が提起された。先月30日、国防コンベンションで社団法人グローバル国防研究フォーラムが開催した「ロ・ウ戦争の韓半島（朝鮮半島）への影響と対応戦略：北朝鮮軍の派兵および参戦を中心に」というセミナーでだ。ここで韓国国家戦略研究院のドゥ・ジンホ・ユーラシアセンター長は「2024年10月に北朝鮮第11軍団を母体