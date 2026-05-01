日本人のフルーツ離れが進む今、手間いらずで気軽に食べられる“進化系フルーツ”が注目されています。【写真を見る】バナナを皮ごとパクッ！？種まで食べられるスイカも…手間いらず“進化系フルーツ”続々【ひるおび】日本人のフルーツ摂取量過去最低厚労省が定める1日のフルーツ摂取量の目標は200gです。目安は、りんご1個分、いちご12粒分、みかん2個分、バナナ2本分です。しかし2024年の1日あたりの平均摂取量は78.1gと、過