東京Vの城福浩監督（65）が3日の柏戦へ向けて取材対応、「後半3連勝で、勝ち点を重ねて、成長のサイクルとしては悪くない。鹿島に勝った自信は成長の手助けで、このサイクルを保ちたいが、大事なのは我々は26〜27年シーズンに入った時に確信を持ってピッチに立てるように突き詰めていくだけ。3歩進んで2歩下がれば、1歩進んでいるが、ここで下がりたくない。サッカーはミスがあるが、心持ちとして絶対に下がりたくない」と、前進