King Gnu（キングヌー）が今年2月から開催している、バンド史上最多都市・最多公演数のツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」。そのツアーファイナルとなる7月15日（水）、横浜アリーナ公演の生中継・配信が決定した。本公演は、WOWOWライブ／WOWOWオンデマンドで生中継・ライブ配信されるほか、Leminoプレミアムでも生配信を実施。さらに、「CLUB GNU」会員限定でStagecrowdによるライブ生配信も行われる。あわせて、「King Gnu C