米粉の製粉工程を見学（西村機械製作所で）米粉パン教室を運営する「米粉と発酵のひびきぱん」（以下ひびきぱん・京都市）はこのほど、同教室のプロコース認定講師を集め西村機械製作所（大阪府八尾市）で見学会を行った。ひびきぱんは対面とオンラインの両形式で、食物アレルギーに対応した米粉パンの教室を展開。開講4年で受講者は延べ4000人に達し、教室運営や店舗販売を目指す女性を対象にプロ養成の講座も運営。これまで