ご当地名物が楽しめるイベント「廻るにっぽん」がKITTE大阪にて2026年5月2日〜6日の期間に開催される。日本各地の“ええもん”を回転寿司のように体験できるユニークな催しというが、GWをいったいどのように彩ってくれるのか。グルメやスクラッチ、展示など新しい日本の魅力と出合える2026年5月2日から6日GW期間にKITTE大阪で開かれる「廻るにっぽん」は、「回転寿司発祥の地・大阪ならではの着想から、日本各地の“ええもん”を